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Оккупанты били по Донетчине: Семь погибших и семь раненых

16 декабря 2022, 08:21

Оккупанты били по Донетчине: Семь погибших и семь раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, по два человека погибли в Бахмуте и Нью-Йорке, по одному — в Часов Яре, Белой Горе и Раздоловке. Еще семь гражданских ранены: трое — в Бахмуте, по двое — в Авдеевке и Нью-Йорке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1264 мирных жителя. 2749 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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