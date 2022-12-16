Оккупанты били по Донетчине: Семь погибших и семь раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, по два человека погибли в Бахмуте и Нью-Йорке, по одному — в Часов Яре, Белой Горе и Раздоловке. Еще семь гражданских ранены: трое — в Бахмуте, по двое — в Авдеевке и Нью-Йорке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1264 мирных жителя. 2749 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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