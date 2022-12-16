Окупанти били по Донеччині: Сім загиблих і семеро поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули семеро мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, по дві людини загинули в Бахмуті та Нью-Йорку, по одній — у Часів Яру, Білій Горі та Роздолівці. Ще семеро цивільних поранено: троє — у Бахмуті, по двоє — в Авдіївці та Нью-Йорку.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1264 мирних мешканці. 2749 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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