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Тимошенко: За последние дни из Херсонской области эвакуировали около 1000 человек

16 декабря 2022, 17:24

Тимошенко: За последние дни из Херсонской области эвакуировали около 1000 человек

За последние дни с деоккупированных территорий Херсонской области эвакуировано около 1000 человек в том числе 52 ребенка. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс-Украина».

«В селах Архангельское, Крещеновка, Пригорье и ряде других населенных пунктов уже возобновлено электроснабжение. Водоснабжение в области восстановлено на 95%, продолжается возобновление газоснабжения. 76% котельных возобновили свою работу, несмотря на то, что для врага эти объекты – одна из главных мишеней», - сказал он.

В целом, на территории деоккупированных населенных пунктов Херсонской области, по состоянию на данный момент, проживает более 164 000 гражданских.

Тимошенко анонсировал поступление в будущем году дополнительных средств от международных партнеров в рамках Fast Recovery Plan. Это поможет как можно быстрее восстановить объекты поврежденной критической инфраструктуры.

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