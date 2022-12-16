Тимошенко: За последние дни из Херсонской области эвакуировали около 1000 человек

За последние дни с деоккупированных территорий Херсонской области эвакуировано около 1000 человек в том числе 52 ребенка. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает «Интерфакс-Украина».



«В селах Архангельское, Крещеновка, Пригорье и ряде других населенных пунктов уже возобновлено электроснабжение. Водоснабжение в области восстановлено на 95%, продолжается возобновление газоснабжения. 76% котельных возобновили свою работу, несмотря на то, что для врага эти объекты – одна из главных мишеней», - сказал он.



В целом, на территории деоккупированных населенных пунктов Херсонской области, по состоянию на данный момент, проживает более 164 000 гражданских.



Тимошенко анонсировал поступление в будущем году дополнительных средств от международных партнеров в рамках Fast Recovery Plan. Это поможет как можно быстрее восстановить объекты поврежденной критической инфраструктуры.