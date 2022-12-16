Тимошенко: За останні дні з Херсонської області евакуювали близько 1000 осіб

За останні дні з деокупованих територій Херсонської області евакуйовано близько 1000 осіб, у тому числі 52 дитини. Про це під час брифінгу розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«У селах Архангельське, Хрещенівка, Пригір'я та низці інших населених пунктів уже відновлено електропостачання. Водопостачання в області відновлено на 95%, продовжується відновлення газопостачання. 76% котелень відновили свою роботу, незважаючи на те, що для ворога ці об'єкти – одна з головних мішеней», - сказав він.



Загалом, на території деокупованих населених пунктів Херсонської області, на даний момент, проживає понад 164 000 цивільних.



Тимошенко анонсував надходження наступного року додаткових коштів від міжнародних партнерів у рамках Fast Recovery Plan. Це допоможе якнайшвидше відновити об'єкти пошкодженої критичної інфраструктури.