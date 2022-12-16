В Луганской области восемь боевиков сдались в плен украинским военным

Еще восемь участников незаконных вооруженных формирований на днях сдались в плен украинским военным. Все они жители временно оккупированных Ровеньок, Стаханова, Алчевска и поселка Хорошее в Луганской области. Об этом сообщили в СБУ.



Отмечается, что несколько из них уже имели боевой опыт в 2014 году. Но большинство из них были мобилизованы российскими военными и представителями оккупационных правоохранительных органов посреди улицы.



«В армию России забирали даже бомжей, которых заставляли ночевать на улице из-за заболеваний и вшей. Их насильно привозили в военкоматы, требовали документы и уже не выпускали. Командование распределило их в 6-й казачий полк на разные должности и отправило в поселок Владимировка, а оттуда – в лесополосу неподалеку от Ягодного и Бахмутского», — говорится в сообщении.



В настоящее время с пленными проводятся соответствующие следственные действия по документированию их преступлений против Украины.



«Они сотрудничают со следствием и призывают сослуживцев сложить оружие», - отметили в СБУ.



Правоохранители собирают доказательную базу преступлений россиян против Украины для международных судов.