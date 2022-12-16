На Луганщині вісім бойовиків здалися в полон українським військовим

Ще вісім учасників незаконних збройних формувань днями здалися у полон українським військовим. Усі вони жителі тимчасово окупованих Ровеньок, Стаханова, Алчевська та селища Хороше у Луганській області. Про це повідомили у СБУ.



Зазначається, що декілька із них уже мали бойовий досвід у 2014 році. Але більшість із них були мобілізовані російськими військовими та представниками окупаційних правоохоронних органів посеред вулиці.



«В армію Росії забирали навіть бомжів, яких змушували ночувати на вулиці через захворювання та воші. Їх силоміць привозили до військкоматів, вимагали документи і вже не випускали. Командування розподілило їх у 6-й козачий полк на різні посади та відправило до селища Володимирівка, а звідти – до лісосмуги неподалік Ягідного та Бахмутського», — йдеться у повідомленні.



Наразі з полоненими проводяться відповідні слідчі дії щодо документування їх злочинів проти України.



«Вони співпрацюють зі слідством і закликають товаришів по службі скласти зброю», - зазначили в СБУ.



Правоохоронці збирають доказову основу злочинів росіян проти України для міжнародних судів.