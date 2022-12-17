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В Бахмуте ранены трое мирных жителей

17 декабря 2022, 09:19

В Бахмуте ранены трое мирных жителей

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, все трое ранены в Бахмуте.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1264 мирных жителя. 2752 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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