В Бахмуте ранены трое мирных жителей

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, все трое ранены в Бахмуте.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1264 мирных жителя. 2752 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



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