У Бахмуті поранено трьох мирних жителів

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, усіх трьох поранено в Бахмуті.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1264 мирних мешканці. 2752 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



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