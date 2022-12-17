Оккупанты держат в СИЗО в Симферополе десятки украинцев, сообщают правозащитники

В СИЗО оккупированного Симферополя оказались десятки украинцев. Некоторых неделями держат без предъявления обвинений. Об этом сообщает «Агентство».



Отмечается, что в СИЗО уже несколько месяцев удерживают от 50 до 100 граждан Украины, которые были захвачены российской армией или спецслужбами на оккупированных территориях материковой Украины, и вывезены в оккупированный Крым. Некоторых из них ФСБ обвиняет в терроризме, однако украинская сторона считает их военнопленными. Другим не предъявили обвинений и держат на том основании, что они «оказывали сопротивление специальной военной операции». Об этом рассказали три адвоката, которые представляют интересы задержанных или знают о таких случаях от других заключенных.



В РФ заявляли о задержании на пунктах пропуска 400 «украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления». Некоторые из них могли пройти через СИЗО в Симферополе, а кто-то до сих пор может находиться в двух городских изоляторах.



Крымский адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что в СИЗО Симферополя на конец ноября находились около десяти женщин и не менее 50-60 мужчин — граждан Украины. Их удерживают там по несколько месяцев, некоторых — с марта и апреля.



Адвокат Алексей Ладин, также работающий в оккупированном Крыму, сказал, что в СИЗО Симферополя находятся не менее сотни граждан Украины. При этом, в сентябре в Симферополе был открыт второй СИЗО, как считают юристы, специально для граждан Украины. Все адвокаты знают о том, что задержанных на оккупированных территориях привозят в новый изолятор, а, помимо ФСИН, его охраняет ФСБ.



Некоторые задержанные провели в СИЗО несколько недель или месяцев и были отпущены: таких, по словам Курбединова, 7-8 человек.



Третий адвокат, который знает о «десятках задержанных» в СИЗО Симферополя, рассказал, что в этом учреждении находятся задержанные в пунктах пропуска и привезенные на оккупированный полуостров с оккупированной материковой части территории Украины.



Известно как минимум о троих гражданах Украины, содержащихся в СИЗО Симферополя, которых украинская сторона считает военнопленными и включила в списки лиц, подлежащих обмену, рассказал адвокат Алексей Ладин. Всех троих избивали и пытали током. Есть подтверждение Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными, в котором говорится, что эти трое являются военнослужащими и включены в реестр Национального информационного бюро, которое собирает данные об украинских военнопленных.