Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники

В СІЗО окупованого Сімферополя опинилися десятки українців. Деяких тижнями тримають без пред'явлення звинувачень. Про це повідомляє «Агентство».



Зазначається, що в СІЗО вже кілька місяців утримують від 50 до 100 громадян України, які були захоплені російською армією або спецслужбами на окупованих територіях материкової України, і вивезені до окупованого Криму. Деяких з них ФСБ звинувачує в тероризмі, проте українська сторона вважає їх військовополоненими. Іншим не висунули звинувачень і тримають на тій підставі, що вони «чинили опір спеціальній військовій операції». Про це розповіли три адвокати, які представляють інтереси затриманих або знають про такі випадки від інших ув'язнених.



У РФ заявляли про затримання на пунктах пропуску 400 «українських націоналістів та осіб, які вчинили воєнні злочини». Деякі з них могли пройти через СІЗО в Сімферополі, а хтось досі може перебувати у двох міських ізоляторах.



Кримський адвокат Еміль Курбедінов розповів, що в СІЗО Сімферополя станом на кінець листопада перебували близько десяти жінок і щонайменше 50-60 чоловіків — громадян України. Їх утримують там по кілька місяців, деяких — з березня і квітня.



Адвокат Олексій Ладін, який також працює в окупованому Криму, сказав, що в СІЗО Сімферополя перебувають не менше сотні громадян України. При цьому, у вересні в Сімферополі було відкрито другий СІЗО, як вважають юристи, спеціально для громадян України. Усі адвокати знають про те, що затриманих на окупованих територіях привозять у новий ізолятор, а, крім ФСВП, його охороняє ФСБ.



Деякі затримані провели в СІЗО кілька тижнів або місяців і були відпущені: таких, за словами Курбедінова, 7-8 осіб.



Третій адвокат, який знає про «десятки затриманих» у СІЗО Сімферополя, розповів, що в цій установі перебувають затримані в пунктах пропуску і привезені на окупований півострів з окупованої материкової частини території України.



Відомо щонайменше про трьох громадян України, яких утримують у СІЗО Сімферополя та яких українська сторона вважає військовополоненими й внесла до списків осіб, що підлягають обміну, розповів адвокат Олексій Ладін. Усіх трьох били та катували струмом. Є підтвердження Координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, в якому йдеться про те, що ці троє є військовослужбовцями та внесені до реєстру Національного інформаційного бюро, яке збирає дані про українських військовополонених.