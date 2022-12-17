Домой вернули двоих детей, которых удерживали оккупанты — Минреинтеграции

Домой вернули еще двоих детей, которых оккупанты удерживали на временно оккупированной территории и в РФ. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«За возвращение 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила боролись почти два месяца. 17 октября их мама Юлия обратилась в Минреинтеграции с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка — из временно оккупированного Чистяково Донецкой области, Даниила — из России», — отметили в ведомстве.



Там уточнили, что женщина — уроженка Чистяково, долгое время была пленницей оккупантов. Ее удалось освободить в результате «женского обмена», когда в Украину вернулись сразу 108 пленниц Кремля. Попав на подконтрольную территорию, Юлия обратилась в Минреинтеграции. После долгой и сложной работы двое сыновей снова с мамой.



В ведомстве также напомнили, что с оккупированной территории и РФ уже удалось вернуть более 100 детей.