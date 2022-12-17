Додому повернули двох дітей, яких утримували окупанти — Мінреінтеграції

Додому повернули ще двох дітей, яких окупанти утримували на тимчасово окупованій території та у РФ. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



«За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка — з тимчасово окупованого Чистякового Донецької області, Данила — з Росії», — зазначили у відомстві.



Там уточнили, що жінка — уродженка Чистякового, тривалий час була полонянкою окупантів. Її вдалося звільнити в результаті «жіночого обміну», коли в Україну повернулися одразу 108 полонянок Кремля. Потрапивши на підконтрольну територію, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Після довгої та складної роботи двоє синів знову з мамою.



У відомстві також нагадали, що з окупованої території та РФ уже вдалося повернути понад 100 дітей.