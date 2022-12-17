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Гайдай рассказал, какие населенные пункты оккупанты почти уничтожили

17 декабря 2022, 21:46

Гайдай рассказал, какие населенные пункты оккупанты почти уничтожили

Новоселовское, как и многие другие населенные пункты Луганщины, полностью разрушено оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«На Луганщине россиянами практически уничтожены Попасная, Тошковка, Новотошковское, Белогоровка, Макеевка, где обстреляны почти все дома, серьезно разрушен Северодонецк», — перечислил Гайдай.

По его словам, складывается впечатление, что россияне на Луганщине намеренно что-то разрушают, чтобы потом ограбить.

«Как пример: недавно они поднялись с якобы проверкой оборудования на 9-й этаж дома, открыли там краны. Это привело к затоплению стояка до 1-го этажа и отселению людей, что открыло путь к мародерству в квартирах», — сообщил глава области.

Также он отметил, что масштабные ограбления, как на заводе «Азот» или шахтах, осуществляются оккупантами по указанию сверху.

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