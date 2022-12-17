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Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили

17 грудня 2022, 21:53

Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили

Новоселівське, як і багато інших населених пунктів Луганщини, повністю зруйноване окупантами. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На Луганщині росіянами практично знищені Попасна, Тошківка, Новотошківське, Білогорівка, Макіївка, де обстріляно майже всі будинки, серйозно зруйнований Сєвєродонецьк», — перелічив Гайдай.

За його словами, складається враження, що росіяни на Луганщині навмисно щось руйнують, щоб потім пограбувати.

«Як приклад: нещодавно вони піднялися з нібито перевіркою обладнання на 9-й поверх будинку, відкрили там крани. Це призвело до затоплення стояка до 1-го поверху та відселення людей, що відкрило шлях до мародерства у квартирах», — повідомив очільник області.

Також він зазначив, що масштабні пограбування, як на заводі «Азот» або шахтах, здійснюються окупантами за вказівкою згори.

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