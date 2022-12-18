Житель Донецкой области погиб в результате российских обстрелов

Один мирный житель Донецкой области погиб и один был ранен 17 декабря в результате российских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



«За 17 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Часовом Яру. Еще 1 человек в области получил ранения», — сказано в сообщении.



Кирилленко отметил, что за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину 1265 мирных жителей Донецкой области были убиты и 2753 — ранены.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул глава администрации.