Житель Донецької області загинув внаслідок російських обстрілів

Один мирний житель Донецької області загинув і один був поранений 17 грудня внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



«За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — у Часовому Яру. Ще одна людина в області отримала поранення», — сказано в повідомленні.



Кириленко зазначив, що за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 1265 мирних жителів Донецької області було вбито та 2753 — поранено.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив глава адміністрації.