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Подпольщики помогли ВСУ уничтожить штаб оккупантов в Счастье

18 декабря 2022, 12:23

Подпольщики помогли ВСУ уничтожить штаб оккупантов в Счастье

ВСУ с помощью подполья ударили по российскому штабу в городе Счастье Луганской области, уничтожив не менее 16 оккупантов и ранив около 40. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Благодаря точечному удару было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около 40 россиян попали в госпиталь с травмами различной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты провели в Счастье всего 2 дня. Они 14 декабря заехали в помещение одного из ПТУ в городе, а уже 16 декабря их не стало.

Сопротивление призвало жителей временно оккупированных территорий приблизить момент освобождения своего населенного пункта, анонимно сообщив о местонахождении захватчиков.

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