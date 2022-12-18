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Підпільники допомогли ЗСУ знищити штаб окупантів у Щасті

18 грудня 2022, 12:23

Підпільники допомогли ЗСУ знищити штаб окупантів у Щасті

ВСУ за допомогою підпілля вдарили по російському штабу в місті Щастя Луганської області, знищивши щонайменше 16 окупантів та поранивши близько 40. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості. Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти провели у Щасті лише 2 дні. Вони 14 грудня заїхали до приміщення одного з ПТУ у місті, а вже 16 грудня їх не стало.

Спротив закликав мешканців тимчасово окупованих територій наблизити момент звільнення свого населеного пункту, анонімно повідомивши про місцезнаходження загарбників.

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