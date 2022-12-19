В Украине из-за агрессии России пострадали более тысячи объектов культурной инфраструктуры

В результате российской агрессии в Украине пострадали 1132 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.



«МКИП продолжает фиксировать повреждение объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате российской агрессии. Убытки получили 1132 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия. Из них почти треть - 403 объекта полностью разрушены», - говорится в сообщении.



Как отмечается, наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях. Это информация по состоянию на начало декабря.



«Российские оккупанты продолжают уничтожать все украинское. Они целятся по клубам, библиотекам, музеям, театрам, филармониям, художественным школам и колледжам, а также по объектам культурного наследия», – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



Больше всего пострадали клубные заведения. Это 47% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки.