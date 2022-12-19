В Україні через агресію Росії постраждали понад тисячу об'єктів культурної інфраструктури

Внаслідок російської агресії в Україні постраждали 1132 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.



«МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Збитки зазнали 1132 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. З них майже третина – 403 об'єкти повністю зруйновано», - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, найбільші втрати та збитки культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Це інформація станом на початок грудня.



«Російські окупанти продовжують нищити все українське. Вони ціляться по клубам, бібліотекам, музеям, театрам, філармоніям, художнім школами та коледжам, а також об'єктам культурної спадщини», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.



Найбільше постраждали клубні заклади. Це 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.