СМИ: Больше половины жителей Китая вскоре заразятся новым штаммом ковида

В Китае прогнозируют вспышку нового штамма коронавируса COVID-19. По предварительным прогнозам экспертов, количество заболевших превысит 800 миллионов человек зимой 2022-2023 года, сообщает NPR.



Штамм BF.7 является одним из вариантов «Омикрона». Ученые предполагают, что в первой волне эпидемии может заразиться около 60% населения Китая. Это означает, что около 10% населения планеты может заразиться в течение следующих 90 дней.



Сейчас, по подсчетам Национальной комиссии здравоохранения Китая, один человек инфицирует в среднем 16 человек.



«Это действительно высокий уровень передачи. Именно поэтому Китай не смог продолжить свою политику нулевой борьбы с COVID-19. Вирус просто слишком заразен даже для них», – говорит эпидемиолог Бен Коулинг из Гонконга.



Причиной быстрого распространения вируса называют очень низкий иммунитет к болезни. Китай вводил массовый карантин с жесткими эпидемиологическими мероприятиями, в частности, с тестированием, ограничением путешествий и т.д. Поэтому подавляющее большинство людей не было инфицировано штаммом «Омикрон» COVID-19, но теперь все 1,4 миллиарда человек восприимчивы к инфекции.



Несмотря на то, что 90% населения имеет 2 и более дозы вакцины, это предохраняет от тяжелых последствий COVID-19, но не защищает от инфекции.