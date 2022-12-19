ЗМІ: Більше половини жителів Китаю скоро заразиться новим штамом ковіду

У Китаї прогнозують спалах нового штаму коронавірусу COVID-19. За попередніми прогнозами експертів, кількість хворих перевищить 800 мільйонів людей взимку 2022-2023 років, повідомляє NPR.



Штам BF.7 є одним із варіантів «Омікрону». Вчені вважають, що на першій хвилі епідемії може заразитися близько 60% населення Китаю.



Наразі, за розрахунками Національної комісії охорони здоров'я Китаю, одна людина інфікує в середньому 16 осіб.



Це справді високий рівень передачі. Саме тому Китай не зміг продовжити свою політику нульової боротьби із COVID-19. Вірус просто занадто заразний навіть для них», – каже епідеміолог Бен Коулінг із Гонконгу.



Причиною швидкого поширення вірусу називають дуже низький імунітет хвороби. Китай запроваджував масовий карантин із жорсткими епідеміологічними заходами, зокрема із тестуванням, обмеженням подорожей тощо. Тому переважна більшість людей не була інфікована штамом «Омікрон» COVID-19, але зараз усі 1,4 мільярда людей сприйнятливі до інфекції.



Незважаючи на те, що 90% населення має 2 і більше доз вакцини, це захищає від тяжких наслідків COVID-19, але не захищає від інфекції.



Це означає, що близько 10% населення планети може заразитися протягом наступних 90 днів.