В Харьковской области взорвался трактор, есть раненый

Сегодня, 21 декабря, в селе Новый Бурлук Харьковской области в результате наезда на кассетный боеприпас от ракеты подорвался трактор. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.



«46-летний тракторист во время выполнения работ в поле, наткнулся на кассетный боеприпас от оставшейся после обстрела российскими оккупантами ракеты», - говорится в сообщении.



В результате инцидента водитель транспортного средства был ранен. Его доставили в медицинское учреждение с осколочным ранением головы.



20 декабря, в селе Новый Берислав Херсонской области подорвался местный житель на противопехотной мине «Лепесток», оставленной оккупантами.