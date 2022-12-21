На Харківщині вибухнув трактор, є поранений

Сьогодні, 21 грудня, у селі Новий Бурлук Харківської області внаслідок наїзду на касетний боєприпас від ракети вибухнув трактор. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.



«46-річний тракторист під час виконання робіт у полі, натрапив на касетний боєприпас від ракети, що залишилася після обстрілу російськими окупантами», - йдеться в повідомленні.



Внаслідок інциденту водія транспортного засобу було поранено. Його доставили до медичного закладу з осколковим пораненням голови.



20 грудня у селі Новий Берислав Херсонської області підірвався місцевий житель на протипіхотній міні «Пелюсток», залишеній окупантами.