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На Харківщині вибухнув трактор, є поранений

21 грудня 2022, 18:08

На Харківщині вибухнув трактор, є поранений

Сьогодні, 21 грудня, у селі Новий Бурлук Харківської області внаслідок наїзду на касетний боєприпас від ракети вибухнув трактор. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

«46-річний тракторист під час виконання робіт у полі, натрапив на касетний боєприпас від ракети, що залишилася після обстрілу російськими окупантами», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту водія транспортного засобу було поранено. Його доставили до медичного закладу з осколковим пораненням голови.

20 грудня у селі Новий Берислав Херсонської області підірвався місцевий житель на протипіхотній міні «Пелюсток», залишеній окупантами.

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