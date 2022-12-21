Красному Кресту удалось попасть в места содержания украинских пленных на территории России

Международный Комитет Красного Креста попал в места содержания украинских пленных на территории России. Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.



«Представитель Координационного штаба сообщил, что МККК на днях удалось попасть в места содержания наших пленных на территории России. В какие именно представители Красного Креста не сообщают. Также, по информации МККК, около 120 наших защитников в неволе получили теплые вещи и средства гигиены», - говорится в сообщении.



Во время онлайн-встречи с семьями пленных защитников из полка «Азов» родные сетовали, что письма не доходят до пленных азовцев. Ранее была договоренность, что МККК организует отправку писем от родных к пленным, которых признала Россия.



«Несмотря на то, что при выходе из "Азовстали" МККК анкетировал наших защитников, Россия официально не признает их пленными. Поэтому письма азовцам, к сожалению, не будут передавать. Мы работаем, чтобы исправить это. Письма в России на последнем этапе рассылает российское министерство обороны – вся ответственность за это на нем. Освобожденные пленные говорят, что послания от родных не получали», - сказала представительница Национального информационного бюро.