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Червоному Хресту вдалося потрапити до місць утримання українських полонених на території Росії

21 грудня 2022, 19:34

Червоному Хресту вдалося потрапити до місць утримання українських полонених на території Росії

Міжнародний Комітет Червоного Хреста потрапив до місць утримання українських полонених на території Росії. Про це повідомили у Координаційному штабі щодо поводження з військовополоненими.

«Представник Координаційного штабу повідомив, що МКЧХ днями вдалося потрапити до місць утримання наших полонених на території Росії. Які саме представники Червоного Хреста не повідомляють. Також, за інформацією МКЧХ, близько 120 наших захисників у неволі отримали теплі речі та засоби гігієни», - йдеться у повідомленні.

Під час онлайн-зустрічі з сім'ями полонених захисників із полку «Азов» рідні ремствували, що листи не доходять до полонених азовців. Раніше була домовленість, що МКЧХ організує відправлення листів від рідних до полонених, яких визнала Росія.

«Незважаючи на те, що при виході з Азовсталі МКЧХ анкетував наших захисників, Росія офіційно не визнає їх полоненими. Тому листи азовцям, на жаль, не надсилатимуть. Ми працюємо, щоб виправити це. Листи Росії на останньому етапі розсилає російське міністерство оборони – вся відповідальність за це на ньому. Звільнені полонені кажуть, що послання від рідних не отримували», - сказала представниця Національного інформаційного бюро.

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