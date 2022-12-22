На Харьковщине двое мужчин пострадали от взрывов мин

В Харьковской области двое мужчин подорвались на боеприпасах. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«У нас есть пострадавшие от оставленных врагом мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести», - написал Синегубов.



По его словам, также в Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома.



Синегубов призвал в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, а сразу обращаться в полицию или в ГСЧС.