На Харківщині двоє чоловіків постраждали від вибухів мін

На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«У нас є міни, що постраждали від залишених ворогом, і боєприпаси, що не розірвалися. Учора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав уламкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», – написав Синегубов.



За його словами, також в Ізюмі від вибуху боєприпасу поранено 39-річного чоловіка, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.



Синєгубов закликав у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися до них, а одразу звертатися до поліції чи ДСНС.