В Константиновке перестали принимать заявления на бесплатное топливо

В Константиновке Донецкой области с сегодняшнего дня приостанавливают прием заявлений на получение топливной древесины. Об этом сообщает городская военная администрация.



По состоянию на 21 декабря приняты 2267 таких заявлений, что позволяет закупить за госсубвенцию, выделенную громаде, 4,5 тысячи кубических метров топливной древесины. Для населения она бесплатна.



«Выдачу и доставку топливной древесины заявителям планируется завершить в ближайшее время. Информация о возобновлении приема заявлений будет обнародована на официальных каналах Константиновской городской военной администрации в случае принятия правительством соответствующего решения на следующий 2023 год», — отметили в администрации.

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