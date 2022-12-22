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У Костянтинівці перестали приймати заяви на безплатне паливо

22 грудня 2022, 11:12

У Костянтинівці перестали приймати заяви на безплатне паливо

У Костянтинівці Донецької області відсьогодні припиняють приймання заяв на отримання паливної деревини. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

Станом на 21 грудня прийнято 2267 таких заяв, що дає змогу закупити за держсубвенцію, виділену громаді, 4,5 тисячі кубічних метрів паливної деревини. Для населення вона безплатна.

«Видачу та доставлення паливної деревини заявникам планується завершити найближчим часом. Інформацію про відновлення приймання заяв буде оприлюднено на офіційних каналах Костянтинівської міської військової адміністрації в разі ухвалення урядом відповідного рішення на наступний 2023 рік», — зазначили в адміністрації.

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