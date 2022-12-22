Над Николаевcкой областью ночью ВСУ сбили ракету

В небе над Николаевской областью в ночь на 22 декабря силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету Х-59МК2. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования «Юг».



«Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" обнаружена и сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МК2, выпущенная российским многофункциональным истребителем Су-35 с Черного моря», — говорится в сообщении.



Кроме этого, в ночь на 22 декабря в Николаевской области российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Очаковской громады.