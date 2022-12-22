Над Миколаївською областю вночі ЗСУ збили ракету

У небі над Миколаївською областю в ніч проти 22 грудня сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59МК2. Про це повідомили у прес-службі повітряного командування «Південь».



«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявлено і збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2, випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35 з Чорного моря», - йдеться в повідомленні.



Крім цього, в ніч проти 22 грудня в Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по населеному пункту Очаківської громади.