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Над Миколаївською областю вночі ЗСУ збили ракету

22 грудня 2022, 11:01

Над Миколаївською областю вночі ЗСУ збили ракету

У небі над Миколаївською областю в ніч проти 22 грудня сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59МК2. Про це повідомили у прес-службі повітряного командування «Південь».

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявлено і збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2, випущену російським багатофункціональним винищувачем Су-35 з Чорного моря», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в ніч проти 22 грудня в Миколаївській області російські війська завдали ракетного удару по населеному пункту Очаківської громади.

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