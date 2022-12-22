Россия раздала на оккупированной Донетчине полмиллиона паспортов

Жителям оккупированной части Донецкой области выдано почти полмиллиона российских паспортов. Об этом сообщили в «миграционной службе ДНР».



«Выдано 496 500 паспортов гражданина РФ, из них после 30 сентября — 42 тысячи паспортов», — сказано в сообщении.



Паспорта в оккупации начали раздавать после указа президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.



Также сообщается, что принимать документы на паспорт РФ до марта 2023 года начнут все отделения «миграционной службы» на оккупированной территории.

Читайте также: В оккупации требуют предъявлять российские паспорта при замене автономеров

Смотрите также:



