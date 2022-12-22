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Росія роздала на окупованій Донеччині півмільйона паспортів

22 грудня 2022, 15:59

Росія роздала на окупованій Донеччині півмільйона паспортів

Жителям окупованої частини Донецької області видано майже півмільйона російських паспортів. Про це повідомили в «міграційній службі ДНР».

«Видано 496 500 паспортів громадянина РФ, з них після 30 вересня — 42 тисячі паспортів», — ідеться в повідомленні.

Паспорти в окупації почали роздавати після указу президента РФ Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року.

Також повідомляється, що приймати документи на паспорт РФ до березня 2023 року почнуть усі відділення «міграційної служби» на окупованій території.

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