Донетчина под обстрелами: В Часов Яре и в Бахмуте есть погибшие

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, по два человека погибли в Часов Яре и в Бахмуте. Еще семь мирных жителей ранены: по двое — в Часов Яре и Бахмуте, по одному — в Марьинке, Новоселидовке, Авдеевке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1279 мирных жителей. 2780 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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