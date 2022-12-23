Донеччина під обстрілами: У Часів Ярі та Бахмуті є загиблі

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло четверо мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, по двоє людей загинули в Часів Ярі та Бахмуті. Ще сімох мирних жителів поранено: по двоє — у Часів Ярі та Бахмуті, по одному — у Мар'їнці, Новоселидівці, Авдіївці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1279 мирних жителів. 2780 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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