Украинский суд приговорил депутата Госдумы РФ Майданова к 15 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил депутата Госдумы РФ Дениса Майданова, голосовавшего за обращение к президенту РФ относительно «признания» так называемых «ЛНР» и «ДНР», к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает СБУ.



«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины депутата Нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова, который способствовал захвату части восточных регионов Украины», — отметили в ведомстве.



Также сообщается, что 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между страной-агрессором и группировками «ЛНР» и «ДНР».



«Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения Госдумы РФ высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину», — подчеркнули в СБУ.



Там уточнили, что на основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.



«Поскольку осужденный сейчас находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания», — добавили в Службе безопасности.



Напомним, в отношении Дениса Майданова были введены санкции Европейского Союза.