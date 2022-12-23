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Український суд засудив депутата Держдуми РФ Майданова до 15 років в'язниці

23 грудня 2022, 14:05

Український суд засудив депутата Держдуми РФ Майданова до 15 років в'язниці

Український суд засудив депутата Держдуми РФ Дениса Майданова, який голосував за звернення до президента РФ щодо «визнання» так званих «ЛНР» і «ДНР», до 15 років в'язниці. Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини депутата Нижньої палати Федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України», — зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між країною-агресоркою та угрупованнями «ЛНР» і «ДНР».

«Тим самим чиновник сприяв реалізації кремлівського плану із захоплення України. Адже відповідні рішення Держдуми РФ вище військово-політичне керівництво Росії використало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну», — наголосили у СБУ.

Там уточнили, що на підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України й призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

«Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання», — додали в Службі безпеки.

Нагадаємо, щодо Дениса Майданова було запроваджено санкції Європейського Союзу.

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