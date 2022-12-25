В Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К. Он является носителем гиперзвуковых ракет

На аэродроме в Мачулищах в Беларуси произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К Военно-космических сил России. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» со ссылкой на свои источники.



По данным группы, возгорание двигателя самолета с регистрационным номером RF-95194 произошло сегодня, 25 декабря. Полученные повреждения не позволят этому МиГу в ближайшее время совершать полеты.



Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно.



Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31К имеет на вооружении гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал», которыми армия РФ несколько раз наносила удары по территории Украины.

13 декабря 2022 в Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетали 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Но в этот раз вместе с истребителями в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с номером RF-93966.



Прилетевшие в декабре МиГи имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. Они уже совершили минимум 4 вылета, отметили в мониторинговой группе.