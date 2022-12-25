Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет

25 грудня 2022, 17:40

У Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет

На аеродромі в Мачулищах у Білорусі сталося займання двигуна одного з МіГ-31К Військово-космічних сил Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на свої джерела.

За даними групи, займання двигуна літака з реєстраційним номером RF-95194 сталося сьогодні, 25 грудня. Отримані пошкодження не дозволять цьому МіГу найближчим часом здійснювати польоти.

Що стало причиною пожежі, на даний момент невідомо.

Надзвуковий винищувач-перехоплювач далекої дії МіГ-31К має на озброєнні гіперзвукові крилаті ракети «Кинжал», якими армія РФ декілька разів завдавала ударів по території України.

Читайте также:

Ігнат: РФ використовує для ударів по Україні 40 аеродромів, із них 5-6 — у Білорусі

13 грудня 2022 року в Мачулищі прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МіГи прилітали 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Але цього разу разом з винищувачами в Мачулищах базується і проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з номером RF-93966.

МіГи, що прилетіли в грудні, мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти, зазначили в моніторинговій групі.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
21:56
У Донецьку поранено дитину
20:23
Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ
19:35
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
19:53
«ДНР»: У Горлівці під час обстрілу поранено жінку
17:52
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
Всі новини
17:40
У Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет
16:48
Будинки історичного значення зносять у Маріуполі
16:25
Окупанти готують наступ на ще одному напрямку
15:55
Росія вивела в Чорне море 4 носії крилатих ракет
15:23
Окупанти поранили жінку в Авдіївці
14:58
Російські війська вдарили ракетами по Краматорську
13:56
Окупанти закрили виїзд у Запоріжжя
13:34
Російські війська втрачають тисячі солдатів під Бахмутом — Гайдай
12:55
Добові втрати російських окупантів перевищили 600 осіб
12:20
Колони військової техніки зайшли з Росії на окуповану територію
11:14
16 мирних жителів загинули на Херсонщині за добу
10:33
Окупанти обстріляли прифронтову територію Донецької області
09:17
«ДНР» заявила про поранення цивільних через обстріли
09:00
7 мирних жителів поранено у Донецькій області
08:27
Просування окупантів у районі Бахмута сповільнилося — ISW
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35
Війна в Україні впливає на інші країни: яка тепер зброя в ціні ►
24 грудня, 19:28
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама