У Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет

На аеродромі в Мачулищах у Білорусі сталося займання двигуна одного з МіГ-31К Військово-космічних сил Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на свої джерела.



За даними групи, займання двигуна літака з реєстраційним номером RF-95194 сталося сьогодні, 25 грудня. Отримані пошкодження не дозволять цьому МіГу найближчим часом здійснювати польоти.



Що стало причиною пожежі, на даний момент невідомо.



Надзвуковий винищувач-перехоплювач далекої дії МіГ-31К має на озброєнні гіперзвукові крилаті ракети «Кинжал», якими армія РФ декілька разів завдавала ударів по території України.

13 грудня 2022 року в Мачулищі прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МіГи прилітали 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Але цього разу разом з винищувачами в Мачулищах базується і проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з номером RF-93966.



МіГи, що прилетіли в грудні, мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти, зазначили в моніторинговій групі.