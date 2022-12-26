Нет тепла и воды: Из-за обстрелов в одном из районов Херсона – опасная ситуация

Из-за постоянных российских обстрелов Херсона сложилась угрожающая ситуация в Корабельном районе: во многих домах отсутствуют электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых – газ. Об этом сообщает Херсонский городской совет.



«Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых - газ. Особенно опасна ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей - маломобильной группы населения. С угрозой для жизни волонтеров началась доставка в р-н Нефтегавани "буржуек" и продуктов питания», – говорится в сообщении.



В горсовете добавили, что в субботу во время вражеского обстрела была тяжело ранена соцработница райсовета Галина Шейнрок. Вчера ночью женщина скончалась в реанимации местной больницы.



В результате обстрела Херсона, произошедшего в субботу, 24 декабря, погибли 11 горожан, 64 херсонца получили ранения, в настоящее время в тяжелом состоянии остается 18 человек.