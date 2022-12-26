Немає тепла та води: Через обстріл в одному з районів Херсона – небезпечна ситуація

Через постійні російські обстріли Херсона склалася загрозлива ситуація в Корабельному районі: у багатьох будинках відсутні електро- та теплопостачання, вода, в деяких – газ. Про це повідомляє Херсонська міська рада.



«У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких – газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії мешканців – маломобільної групи населення. Із загрозою для життя волонтерів розпочалася доставка до р-ну Нафтогазу "буржуйок" та продуктів харчування», – йдеться у повідомленні.



У міськраді додали, що у суботу під час ворожого обстрілу було тяжко поранено соцпрацівницю райради Галину Шейнрок. Вчора вночі жінка померла у реанімації місцевої лікарні.



Внаслідок обстрілу Херсона, що стався у суботу, 24 грудня, загинули 11 городян, 64 херсонці отримали поранення, наразі у тяжкому стані залишається 18 людей.