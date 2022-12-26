Если не будет обстрелов, несколько новогодних дней могут пройти без отключений света — Галущенко

Если россияне не нанесут массированный ракетный удар во время новогодних праздников, то украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.



«Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме», - отметил глава Минэнерго.



Он сказал, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, по его словам, нужно верить в ВСУ.



По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.



«Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в любое время», - добавил он.



Ранее Галущенко сообщал, что украинские энергетики не планируют восстанавливать поврежденную российскими обстрелами энергетическую систему по имеющемуся образцу.