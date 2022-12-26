Якщо не буде обстрілів, кілька новорічних днів можуть пройти без відключень світла — Галущенко

Якщо росіяни не завдадуть масованого ракетного удару під час новорічних свят, то українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.



«Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі», - зазначив голова Міненерго.



Він сказав, що масштаби можливого обстрілу чи шкоди оцінити складно. Однак, за його словами, треба вірити у ЗСУ.



За його словами, щодня ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.



«Вся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити будь-коли», - додав він.



Раніше Галущенко повідомляв, що українські енергетики не планують відновлювати пошкоджену російськими обстрілами енергетичну систему за зразком.