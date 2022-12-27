Оккупанты ночью обстреляли две приграничные ОТГ Сумской области, без жертв – глава обладминистрации

Российские войска вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Росармия ударила по Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадам из артиллерии. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



По его словам, первый обстрел произошел после 22:00.



«Второй обстрел был около 6 часов утра 27 декабря. Было 2 прилета из САУ. В обоих случаях без жертв и разрушений», - сообщил Живицкий.



Зноб-Новгородская и Середино-Будская ОТГ находятся на севере Сумской области и граничат с Брянской областью РФ. Совокупное население двух ОТГ до начала полномасштабного вторжения РФ составляло 15,3 тысяч жителей.