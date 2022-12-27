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Окупанти вночі обстріляли дві прикордонні ОТГ Сумської області, без жертв – голова обладміністрації

27 грудня 2022, 10:36

Окупанти вночі обстріляли дві прикордонні ОТГ Сумської області, без жертв – голова обладміністрації

Російські війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Росармія вдарила по Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадам з артилерії. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, перший обстріл відбувся після 22:00.

«Другий обстріл був близько 6 години ранку 27 грудня. Було 2 прильоти із САУ. В обох випадках без жертв та руйнувань», - повідомив Живицький.

Зноб-Новгородська та Середино-Будська ОТГ знаходяться на півночі Сумської області та межують із Брянською областю РФ. Сукупне населення двох ОТГ на початок повномасштабного вторгнення РФ становило 15,3 тисяч жителів.

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