Окупанти вночі обстріляли дві прикордонні ОТГ Сумської області, без жертв – голова обладміністрації

Російські війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Росармія вдарила по Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадам з артилерії. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



За його словами, перший обстріл відбувся після 22:00.



«Другий обстріл був близько 6 години ранку 27 грудня. Було 2 прильоти із САУ. В обох випадках без жертв та руйнувань», - повідомив Живицький.



Зноб-Новгородська та Середино-Будська ОТГ знаходяться на півночі Сумської області та межують із Брянською областю РФ. Сукупне населення двох ОТГ на початок повномасштабного вторгнення РФ становило 15,3 тисяч жителів.