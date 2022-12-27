Forbes: Состояние Ахметова за десять месяцев уменьшилось втрое

Состояние 20 богатейших украинцев сократилось более чем на 20 млрд долларов с февраля 2022 года до 22,5 млрд долларов, подсчитали в украинском Forbes.



Так, больше всех потерял лидер рейтинга Ринат Ахметов – его активы уменьшились с 13,7 млрд долларов в феврале до 4,4 млрд долларов к концу года. Не в последнюю очередь и из-за потери двух крупных металлургических комбинатов во временно оккупированном Мариуполе, а также закрытия медиа-бизнеса.



В первой пятерке также оказались Максим Литвин с активами 2,3 млрд долларов, Алексей Шевченко – 2,3 млрд долларов, Виктор Пинчук – 2,2 млрд долларов и Константин Жеваго – 1,4 млрд.



С списка богатейших украинцев выпал Игорь Коломойский, в прошлом году занимавший четвертое место в рейтинге, и который летом был лишен гражданства, Вячеслав Богуслаев и Виктор Медведчук, а также ряд бизнесменов, у бизнеса которых возникли проблемы в результате войны.



В то же время, аналитики издания прогнозируют, что после окончания войны в список самых богатых войдут новые лица, которые никогда там не были. В основном это представители ИТ и направления новейших технологий, а также сын Ахметова Дамир, который приобретением зарубежной недвижимости уже накопил немалый капитал.