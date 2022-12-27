Forbes: Статки Ахметова за десять місяців зменшилися втричі

Статки 20 найбагатших українців скоротилися більш ніж на 20 млрд доларів з лютого 2022 року до 22,5 млрд доларів, підрахували в українському Forbes.



Так, найбільше втратив лідер рейтингу Рінат Ахметов – його активи зменшилися з 13,7 млрд доларів у лютому до 4,4 млрд доларів до кінця року. Не в останню чергу і через втрату двох великих металургійних комбінатів у тимчасово окупованому Маріуполі, а також закриття медіа-бізнесу.



У першій п'ятірці також опинилися Максим Литвин з активами 2,3 млрд доларів, Олексій Шевченко – 2,3 млрд доларів, Віктор Пінчук – 2,2 млрд доларів та Костянтин Жеваго – 1,4 млрд.



Зі списку найбагатших українців випав Ігор Коломойський, який торік посідав четверте місце в рейтингу, і який влітку був позбавлений громадянства, В'ячеслав Богуслаєв та Віктор Медведчук, а також низка бізнесменів, у бізнесу яких виникли проблеми внаслідок війни.



У той же час, аналітики видання прогнозують, що після закінчення війни до списку найбагатших увійдуть нові особи, які ніколи там не були. В основному це представники ІТ та напрямки новітніх технологій, а також син Ахметова Дамір, який придбанням закордонної нерухомості вже накопичив чималий капітал.