Гибель четырех украинских бойцов под российским Брянском подтвердили в Украине

Четверо украинских военнослужащих погибли в Брянской области России во время выполнения боевого задания.
Сначала о «ликвидации украинской диверсионной группы» заявило ФСБ РФ 26 декабря. Как утверждают в ведомстве, четыре диверсанта предприняли «попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины». Их якобы убили в завязавшемся бою.
Также были названы имена погибших украинцев: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.
Позднее их гибель подтвердили ряд украинских блогеров и телеграм-каналов. В частности, украинский военнослужащий и лидер националистической организации С14 Евгений Карась написал, что знал погибших лично.
Из обнародованных российской стороной фотографий он сделал вывод, что группа попала на минное поле, в результате чего и погибла.
Официльно украинские власти гибель этой группы не комментировали.