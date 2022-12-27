Гибель четырех украинских бойцов под российским Брянском подтвердили в Украине

Четверо украинских военнослужащих погибли в Брянской области России во время выполнения боевого задания.



Сначала о «ликвидации украинской диверсионной группы» заявило ФСБ РФ 26 декабря. Как утверждают в ведомстве, четыре диверсанта предприняли «попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины». Их якобы убили в завязавшемся бою.



Также были названы имена погибших украинцев: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.



Позднее их гибель подтвердили ряд украинских блогеров и телеграм-каналов. В частности, украинский военнослужащий и лидер националистической организации С14 Евгений Карась написал, что знал погибших лично.



Из обнародованных российской стороной фотографий он сделал вывод, что группа попала на минное поле, в результате чего и погибла.



Официльно украинские власти гибель этой группы не комментировали.