Загибель чотирьох українських бійців під російським Брянськом підтвердили в Україні

Четверо українських військовослужбовців загинули у Брянській області Росії під час виконання бойового завдання.



Спочатку про «ліквідацію української диверсійної групи» заявило ФСБ РФ 26 грудня. Як стверджують у відомстві, чотири диверсанти зробили «спробу проникнення на територію Брянської області з України». Їх нібито вбили в бою, що зав'язався.



Також були названі імена загиблих українців: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.



Пізніше їх загибель підтвердили низка українських блогерів та телеграм-каналів. Зокрема, український військовослужбовець та лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась написав, що знав загиблих.



З оприлюднених російською стороною фотографій він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле, внаслідок чого і загинула.



Офіційно українська влада загибель цієї групи не коментувала.