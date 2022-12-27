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Загибель чотирьох українських бійців під російським Брянськом підтвердили в Україні

27 грудня 2022, 12:48

Загибель чотирьох українських бійців під російським Брянськом підтвердили в Україні

Четверо українських військовослужбовців загинули у Брянській області Росії під час виконання бойового завдання.

Спочатку про «ліквідацію української диверсійної групи» заявило ФСБ РФ 26 грудня. Як стверджують у відомстві, чотири диверсанти зробили «спробу проникнення на територію Брянської області з України». Їх нібито вбили в бою, що зав'язався.

Також були названі імена загиблих українців: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

Пізніше їх загибель підтвердили низка українських блогерів та телеграм-каналів. Зокрема, український військовослужбовець та лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась написав, що знав загиблих.

З оприлюднених російською стороною фотографій він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле, внаслідок чого і загинула.

Офіційно українська влада загибель цієї групи не коментувала.

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